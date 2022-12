Skistar Feuz hört auf ++ Randale nach WM-Party

Julia Hickelsberger-Füller ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2022, Randale nach WM-Party in Argentinien und Abfahrtsstar Beat Feuz hängt die Skier an den Nagel - das und noch mehr sind Ihre Themen in den Krone-Sport-News mit Moderatorin Michaela Mayer am Mittwoch, dem 21. Dezember.