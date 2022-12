Warten aufs Christkind: Tipps für den 24. Dezember

Eine Kutschenfahrt im Schnee

In tieferen Lagen war die Hoffnung auf „weiße Weihnachten“ vergeblich. Zu warm war es in den vergangenen Tagen. Auf Salzburgs Bergen liegt noch genügend Schnee. Idylle pur: Der Wirt der Pritzhütte am Katschberg bietet am 24. Dezember Pferdekutschenfahrten durch die verschneiten Wälder an. Die Hütte ist bis 16 Uhr geöffnet. Auch eine romantische Wanderung samt einer Weihnachtsjause in der Hütte bietet sich an.