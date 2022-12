23 künftige Krisenmanager starten UMIT-Lehrgang

Wenn Naturkatastrophen, Pandemien oder Kriege das Tagesgeschäft ausmachen, heißt es kühlen Kopf zu bewahren. Um in diesen Situationen richtig, schnell, aber auch gekonnt zu reagieren, startete vor Kurzem der KKRM-Kurs am Campus Lienz. Dort soll künftigen Krisenmanagern gelehrt werden, wie man die Theorie in die Praxis umsetzt und somit die Bevölkerung schützt. Insgesamt 23 Teilnehmer stellen sich dieser Herausforderung und den dazugehörigen sechs Modulen.