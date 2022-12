Vereinte Hilfe für Schmetterlingskind Melina

Melina aus Walterskirchen bei Mistelbach leidet seit ihrer Geburt an der Krankheit „Epidermolysis bullosa“ - sie ist ein „Schmetterlingskind“. Es handelt sich dabei um eine seltene und unheilbare Hauterkrankung, bei der sich am ganzen Körper Bläschen bilden und die Haut extrem empfindlich ist. Kleinste Erschütterungen und Verletzungen führen bereits zu Wunden, müssen behandelt und verbunden werden. Melina musste in diesem Jahr bereits zweimal an der Speiseröhre operiert werden, da auch die Schleimhäute betroffen sind.