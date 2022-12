Puls 4 zeigt ab 2024 europäischen Spitzenfußball. Der Privatsender hat sich die Rechte für drei Jahre an Highlights der UEFA Champions League (dienstags) und einem Livespiel pro Runde aus der UEFA Europa League oder UEFA Europa Conference League (donnerstags) gesichert, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Zu sehen wird es die Partien auch per Streamingapp Zappn geben.