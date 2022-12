Über eine Million Argentinier feierten auf Straße

Argentinien hat ihn - den lang ersehnten WM-Titel. In einem dramatischen Finale bezwang am Sonntag das Team um Superstar Lionel Messi den Titelverteidiger Frankreich mit 4:2 im Elfmeterschießen. In der Heimat wurde deshalb bis in die Morgenstunden gefeiert. Auf der Prachtstraße 9 de Julio drängten sich über eine Million Argentinier. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.