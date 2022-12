Tierärzte gegen Laien im „Schlachthofkonflikt“

Allein zwei Millionen Schweine werden in der Steiermark jedes Jahr in den elf Großbetrieben geschlachtet. Die Fleischbeschau wurde bislang nur von Tierärzten durchgeführt. Dass es davon aber immer weniger gibt, zeichnet sich seit Jahren ab. Daher hat sich das Land in einem Pilotprojekt dazu entschieden, Laien in aufwändigen Kursen zu speziellen Assistenten auszubilden, die nur das tote Tier begutachten. Das hat aber, wie wir schon vor Monaten berichtet haben, zu einem Aufschrei bei diversen Tierärzten geführt.