Spätzünder holen sich jetzt ersten Corona-Stich

Die Vermutung, dass der Bund demnach auf einem wahren Schatz von Impfdosen sitzen muss, liegt nahe. Doch wegen der geringen Nachfrage passt man in Oberösterreich die Impfstandorte an. Ab März stehen dann zehn – statt wie bisher 19 – Impfzentren zur Verfügung. Bereits jetzt fanden zwei Drittel der Impfungen in Ordinationen statt.