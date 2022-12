Wie Lehrer künftig beim Lehrlingsmangel helfen

So vielfältig wie die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten eines Lehrberufes. Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind gefragter denn je. „Wir brauchen jede Hand. Es gibt fast 20.000 offene Stellen, die heimische Betriebe auch mit viel Aufwand nicht besetzen können. Das sind dreimal so viele offene Stellen wie vor der Corona-Pandemie“, erklärt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Die Lehre ist ein wichtiger Faktor, um dem Mitarbeitermangel entgegenzuwirken. Ende November hatten wir 17.528 Lehrlinge. Auch die Anzahl der Lehrbetriebe ist auf 4518 gestiegen“, betont Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker.