Wundervolle neue Kinderbücher mit Biss gewinnen!

Auf kleinen Mäusepfötchen durch den Kinderalltag

In "Little Mouse" von Riikka Jäntti begeben wir uns auf die Spuren kleiner Mäusepfoten: Mausi ist ein Kleinkind und hat noch so viel zu lernen in dieser großen Welt. Zum Glück ist Mama Maus immer mit dabei. Zusammen mit Mausi können alle Kinder viele Abenteuer des Alltags erleben und wertvollen Lektionen begegnen - egal ob nun mit Maus- oder Menschenohren. Begleitet Mausi in den Kindergarten, helft ihm beim Aufräumen oder feiert gemeinsam die schönsten Mäusefeste.