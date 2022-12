Golling kürt sich zum Hallen-Landesmeister

Zum zweiten Mal nach 2019 heißt der Salzburger Futsal-Landesmeister SC Golling. Die Tennengauer, die als Favorit in das gestrige Finalturnier in der Sporthalle Alpenstraße gegangen waren, feierten im Endspiel einen deutlichen 4:1-Sieg gegen Salzburgligist Siezenheim. Zuvor im Halbfinale hatte der Regionalligist aber auch Fortuna auf seiner Seite, als man Lokalrivale Kuchl erst im Siebenmeterschießen aus dem Turnier warf. „Glück gehört beim Fußball immer dazu. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, freute sich Golling-Trainer Christoph Lessacher, der gestern aber gar nicht in der Halle war.