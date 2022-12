Frieren in der Grazer Mur für den guten Zweck

Jeder kann heute in der Auster schwimmend helfen

Heute folgt Teil zwei. In der Grazer Auster heißt es „Schwimmen für die Krebshilfe“. 2500 Längen im 50-Meter-Becken sollen erzielt werden, macht gesamt 125 Kilometer. Die Holding und die Stadt Graz sind mit an Bord, für jede geschwommene Länge gibt es zwei Euro. Um die 5000 Euro zu erreichen, kann jeder helfen. Also, ab in die Auster (10 bis 16 Uhr), jede Länge zählt!