Hilferuf der Psychiater: Spitalsbetten gestrichen

Der Winter ist ohnehin eine Krisenzeit in der Psychiatrie. Insbesondere rund um Weihnachten fallen viele Personen in ein seelisches Loch und müssen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aktuell können die niedergelassenen Psychiater Patienten nur noch an zwei Tagen pro Woche (dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr) an die entsprechende Abteilung zuweisen.