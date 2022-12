Advent auf dem Wallfahrtsberg Lussari verbringen

Heilige Messe am Gipfel

Oben in 1766 Meter Höhe angekommen, findet auf dem Wallfahrtsberg direkt beim Gipfelkreuz dann um 11 Uhr eine Bergandacht mit Seelsorger Roland Stadler statt, bevor im Anschluss um 12 Uhr die weihnachtliche Heilige Messe mit Domprobst Engelbert Guggenberger stattfindet: „Die Heilige Messe am Lussari ist für mich und wohl für viele andere auch etwas ganz Besonderes und ein Fixtermin in der Weihnachtszeit“, so ein Adventwanderer.