Umweltanwaltschaft an 814 Verfahren beteiligt

Zu den Projekten zählten etwa der Bahntunnel durch den Flachgau oder auch die BMX-Strecke in der Stadt Salzburg. Auch Chalets in Neukirchen oder der verhinderte Ausbau der Mönchsberggarage zählten zu den Verfahren. Aber nicht nur große Projekte fallen in die Zuständigkeit der LUA. „So wurde beispielsweise das Anbringen von Vogelschutzmarkierungen an Bushäuschen von uns angeregt und von vielen positiv aufgegriffen“, berichtet die Leiterin. Der Anspruch sei, konstruktiv an Lösungen zu arbeiten.