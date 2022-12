Verbot in Zauchensee, neue Skiroute in Hintersee

Gratis Bus von Salzburg

Im Gegensatz zur Gaißau, dem zweiten Teil der ehemaligen Skischaukel, kann man sich in Hintersee die Parkgebühr von zwölf Euro auch sparen. Mit dem Bus fahren Wintersportler in den Gemeinden Faistenau und Hintersee heuer kostenlos. Dies gilt sogar, wenn man in der Stadt Salzburg mit Langlauf- oder Tourenski in den Bus steigt.