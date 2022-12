Kroatien-Coach: „Können aufs Erreichte stolz sein“

Für mehr fehlte offensiv die Durchschlagskraft, schlichen sich defensiv zu viele Fehler ein: In keinem der sechs Spiele ging man in Führung, lief viermal einem Rückstand hinterher. Dieses Mal gelang die Wende nicht, zwei Fehler in Hälfte eins besiegelten die erste Niederlage seit jener im Juni in der Nations League gegen Österreich. 1998 und 2018 war Kroatien jeweils am späteren Weltmeister, Frankreich, gescheitert. So auch heuer? Ja, wenn es nach Modric geht: „Ich hoffe, Lionel (Anm: Messi) gewinnt die WM. Er ist der beste Spieler der Geschichte und verdient es.“ Für Modric bleibt der Traum unerfüllt, er dürfte am Samstag im Spiel um Platz drei sein letztes WM-Spiel absolvieren. „Vielleicht ist dies das Ende einer Generation bei Weltmeisterschaften“, weiß Dalic. Der Teamchef bleibt: „Ich werde weitermachen.“