Ungewisse Zukunft für ehemalige Top-Immobilie

Heigl gibt zu: „Damit ist völlig klar, dass das wirtschaftlich in dieser Form keine Zukunft hat.“ Er arbeite nun an einer Neuausrichtung und befinde sich in Abstimmungen mit dem Magistrat. Sowohl ein Neubau als auch eine Adaptierung der bestehenden Immobilie sind laut Heigl denkbar. „Wir warten jetzt auf das Ergebnis von Probebohrungen“, erklärt der Investor. Davon hänge ab, in welcher Form und wie hoch gebaut werden könne. Entscheidend seien auch die Gespräche mit der Stadt, gibt Heigl zu bedenken. Naturgemäß habe sie nicht zwingend die gleichen Interessen wie er als Unternehmer. Zu möglichen Konzepten für die Zukunft wollte sich Heigl noch nicht äußern: „Ich kann darauf noch keine seriöse Antwort geben.“