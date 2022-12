Öffi-Pleite: Grazer Busse dürfen weiter „stinken“

Geplant war, dass die Holding Graz Linien in einem ersten Schritt 17 Busse anschaffen: 10 E-Busse und sieben Wasserstoff-Busse. Wochenlang lief in der Landeshauptstadt der Pilotversuch mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller. Schritt für Schritt sollten so die „stinkenden“ Diesel-Busse aus dem Stadtbild verschwinden. Die Stadt Graz hat sich für dieses Vorhaben sogar mit einem Mobilitätspreis feiern lassen.