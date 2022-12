Rauf auf die Rodel: Asse starten in die Saison!

Heimvorteil beim Weltcup-Auftakt für die heimischen Rodel-Asse auf der Naturbahn. Auf der Winterleiten in Obdach geht’s Freitag erstmals zur Sache. Am Start: Alles, was Rang und Namen hat. Natürlich auch Lokalmadator Michael Scheikl. Der 33-Jährige kennt die Strecke wie seine Westentasche. Und sie liegt dem Mürztaler: Bei den letzten zwei Weltcup-Rennen als auch bei der Staatsmeisterschaft war der Routinier nicht zu biegen. Und dennoch schmeißt sich Scheikl mit Fragezeichen auf sein Renngerät. Der Grund: Eine Reglement-Änderung, die der internationale Verband (FIL) vorgenommen hat. Scheikl: „Die Schienenpräparation wurde drastisch reduziert, wir sind nicht mehr so schnell wie in den Jahren zuvor. Jetzt gilt es das richtige Set-up zu finden.“ Mit der „Einheitsrodel“ will der Verband für mehr Chancengleichheit sorgen.