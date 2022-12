Was Uni-Besetzer jetzt fordern

Sieben Forderungen

Die Forderungen umfassen insgesamt sieben Punkte. Von der Uni Graz verlangt die Gruppe etwa, die Erweiterung der Tiefgarage unter dem Graz Center of Physics zu stoppen, den Attemsgarten zu erhalten, eine pflanzenbasierte Gastronomie am Campus und das Thema Klimaschutz in die Studienpläne aufzunehmen. „In unseren Gesprächen mit dem Rektorat thematisieren wir zudem ein autofreies Gelände sowie konsumfreie Räume für Studierende“, stellt Koller weitere Punkte vor. Dass es bereits einen guten Diskurs mit den Vertretern von „Erde brennt“ gab, bestätigt Reidl. „Wir bleiben in Kontakt“, sagt er (siehe Interview).