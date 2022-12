Norwegermuster - der Winter-Kleidungs-Trend

Lusekofte und Selburose sind die gängigsten Norwegermuster. Die Selburose ist einer der ältesten Rosenmuster, den achtäckigen Stil finden wir fast überall in Norwegen. Nur, wir wussten vielleicht nicht, dass es so heißt. Marit Guldsetbrua Emstad war die Trendsetterin, die 1857 die ersten Handschuhe mit diesem Muster zierte. Dies entwickelte sich so sehr zur Tradition in Norwegen, dass das Stricken der Handschuhe zur Aufgabe der ledigen Frauen wurde. Sprich: Sie mussten bis zur Hochzeit für alle Gäste plus Ehemann solche schwarz-weiße Handschuhe fabrizieren.