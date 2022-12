Angst vor Haft? Holland-Star will Russe werden

Er hätte einer der ganz Großen im „Oranje“-Fußball werden können, doch was am Ende übrigbleibt, ist womöglich ein Leben in Schimpf und Schande: Quincy Promes, 50-facher Teamspieler der Niederlande wird in seiner Heimat des versuchten Mordes sowie der Beteiligung am Handel mit Drogen verdächtigt! Und nun scheint der 30-Jährige, der aktuell für Spartak Moskau in der russischen Liga spielt, sogar bereit zu sein, seine Heimat für immer zu verlassen, um nicht ins Gefängnis zu müssen …