Bundeswehr-Soldat fuhr mit Leiche am Beifahrersitz

Ein 32-jähriger Soldat der deutschen Bundeswehr soll eine Soldatin mit einem Messer getötet haben. Die Tat flog nach Angaben der Staatsanwaltschaft Koblenz vom Montag auf, weil der Mann in seinem Pkw mit der Leiche der 21-Jährigen auf dem Beifahrersitz auf der Autobahn A3 nahe Dierdorf in Rheinland-Pfalz unterwegs war und dort einen Unfall baute - eine Kollision mit der Leitschiene. Dadurch habe die Polizei die Leiche der jungen Frau „festgestellt“, hieß es in der Erklärung.