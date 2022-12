Ringen um den Brauer-Lohn könnte früher enden

Das hatte schon Ende November nicht allen 155 Mitarbeitern in Produktion und Abfüllung gemundet. Auch nach dem Wochenende wird sich der Blick darauf nicht verändert haben. „Wir haben auf sieben Prozent erhöht“, sagt Florian Berger vom Brauereiverband zum neuen Angebot an die Gewerkschaft. „Wir liegen damit über der Inflation von 6,9 Prozent im Geltungszeitraum unserer Branche“, so der Brauer-Boss. Warum das verbesserte Offert nicht zu einer Einigung beigetragen hat, liegt für Berger auf der Hand: „Die Gewerkschaft ist von ihrem Standpunkt mit 10 Prozent nicht heruntergestiegen!“