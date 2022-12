Konzert vor 50 Gästen: Mit Josh auf der Hütte

Unter dem Motto „Vier starten in den Winter“ (4 Berge, 4 Hütten, 4 Konzerte) gab es in den vergangenen Tagen eine ganz besondere Konzert-Reihe in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Edmund (Schafalm, Planai), Matakustix (Tauernalm, Hochwurzen), Folkshilfe (Alm-Arena, Hauser Kaibling) und Josh (Schnepfn-Alm, Reiteralm) verwandelten die Hütten in Konzertlocations mit Wohnzimmeratmosphäre. Wir haben uns mit Josh (Cordula Grün, Expresso & Tschianti, Von dir ein Tattoo) davor auf 1200 Metern getroffen.