Stöger über Messi: „Er ist der beste Spieler“

Am Dienstag trifft der zweifache Fußball-Weltmeister Argentinien auf Vize-Weltmeister Kroatien, im Kampf um den Aufstieg ins Finale der Fußball-WM 2022. Dabei werden alle Augen auf die beiden Kapitäne, Lionel Messi und Luka Modrić gerichtet sein. Warum Weltfußballer Messi dabei für Peter Stöger das Maß aller Dinge ist, wie nervenstark die Kroaten, laut Michi Konsel, beim Elfmeterschießen sind und wer letztendlich den Einzug ins Endspiel schaffen könnte - das alles beleuchtet Moderatorin Katie Weleba mit den beiden hochkarätigen Experten, in Teil 2 des „Krone“-WM-Studios, am 12. Dezember.