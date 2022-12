Schulwart von Einbrecher attackiert und verletzt

Großer Polizeieinsatz am Montagmorgen in einer Schule im Wiener Bezirk Favoriten: Zwei Unbekannte hatten sich unerlaubt Zutritt zum Gebäude verschafft. Der Schulwart versuchte, die beiden Männer in die Flucht zu schlagen. Es kam zu einem Handgemenge. Der Schulwart erlitt Verletzungen.