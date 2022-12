„Der große Radatz“: Gewinnen Sie herzhafte Pakete

krone.at: Was möchte Radatz in den nächsten 60 Jahren verändern?

Franz Radatz Junior: Wir möchten im Kern unseres Wesens das Familienunternehmen mit Handwerkstradition bleiben, das wir seit mehr als 60 Jahren sind. Innovationsprozesse, die wir allerdings schon gestern für morgen begonnen haben, betreffen die großen Fragen unserer Zeit: Wie können wir noch nachhaltiger werden und die Ressourcen der Natur noch besser und effizienter nützen? Wie können wir noch mehr junge Menschen für das Team Radatz begeistern? Und wie können wir unsere Produkte an zukünftige Ernährungsgewohnheiten und ökologische sowie ökonomische Herausforderungen anpassen? Das sind die Aufgaben der Zukunft, denen wir uns die in den nächsten 60 Jahren stellen werden.