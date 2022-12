Graz und Obersteiermark bekommen bessere Anbindung

Mehr Verbindungen in andere Landeshauptstädte

Auf der Strecke von Graz nach Linz fährt nun ein zusätzliches Zugpaar, am Abend gibt es eine neue Verbindung von Salzburg nach Graz. Von der steirischen Landeshauptstadt bis in die Kärntner Landeshauptstadt wird nun auch der Intercitybus häufiger zu stark frequentierten Zeiten angeboten.