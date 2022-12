Büskens: „Rapid ist Herzblut, ein Lebenselixier!“

Dass Grün-Weiß nach Büskens so richtig abstürzte, mehrere Trainer verbrauchte, ist für ihn dennoch keine Genugtuung, im Gegenteil: „Vielleicht hat das Chaos mit mir ja schon angefangen, haben die Nachfolger wegen mir gelitten.“ Offen, ehrlich, authentisch. Büskens ist mit sich im Reinen. Bei Schalke hat er längst Kultstatus, die Knappen letzte Saison als Interimstrainer zurück in die Bundesliga geführt. Jetzt lebt er dort „meine Liebe für den Fußball“ als Talente-Manager aus. Und ist glücklich: „Die neun Wochen bis zum Aufstieg waren eine fantastische Reise mit meinen Jungs. Doch da merkst du auch, was es dich kostet.“