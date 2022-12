Steirer retteten südafrikanische Fischer in Seenot

Wählten Route, wo sonst keine Schiffe fahren

Mit seinem langjährigen Teamkollegen Rainer Schimpf und acht Gästen, Steirer und Deutsche, an Bord entschied er sich am Donnerstag für eine ungewöhnliche Route hin zur unbewohnten Möweninsel; in einen Bereich, wo sonst kein Schiffsverkehr ist.