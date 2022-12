Trotz Punsch-Saison: Kaum Alko-Übertretungen

Vom Nachmittag weg bis in die frühen Morgenstunden führten gestern Polizisten an mehreren Standorten Schwerpunktkontrollen in der gesamten Steiermark durch. Dabei gab es Lenker- und Fahrzeugkontrollen - auch Alkotests wurden vorgenommen. Sehr erfreulich: Im Vergleich zu vorangegangenen Kontrollmaßnahmen eine geringere Anzahl an Alkoholübertretungen festgestellt werden. Bei knapp über 2000 Alkoholtestungen wurden lediglich 24 Übertretungen festgestellt - und das trotz zahlreicher Weihnachtsfeiern und Adventmärkte.