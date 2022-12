Nächster WM-Todesfall ++ Thiem bei Australien Open

Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist das nächste Todesopfer zu beklagen: Ein Arbeiter von den Philippinen kommt bei Sanierungen an einem Teamhotel ums Leben, der Turnierchef Nasser Al Khater sorgt nun mit einer unsensiblen Antwort darauf für Kopfschütteln, während Fans mit Spannung die Viertelfinal-Duelle erwarten. Außerdem feiert US-Basketballerin Brittney Griner ihre Freilassung aus einem russischen Straflager, nach einem Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland und Dominic Thiem wird fix bei den Australien Open, dem ersten Grand Slam des Jahres 2023, an den Start gehen. Das und noch mehr sehen Sie heute bei den Krone-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.