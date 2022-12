Joao Felix soll weg: Atletico plant Tauschgeschäft

Dem Bericht zufolge wolle der La-Liga-Klub Felix zur „Alten Dame“ schicken, im Gegenzug soll Dusan Vlahovic in die spanische Hauptstadt wechseln. In zehn Serie-A-Einsätzen konnte der 22-jährige Mittelstürmer bislang stolze sechs Treffer sowie einen Assist verbuchen. Felix kommt unter Trainer Diego Simeone hingegen nicht über die Rolle des Jokers hinaus. Gerade einmal jede dritte Partie darf der Portugiese von Beginn an ran.