Linzer Black Wings laden zum Weihnachtssingen ein

Leeeeiiiiiise rieeeeeselt der Schneeeee, stiiiiill und starr ruht der Seeee„, “erklang„ es aus den Kehlen der Black-Wings-Cracks. Die gestern nach dem Training in der Kabine mit Gesangslehrer und Gitarrist Andreas Gruber Weihnachtslieder probten! Feiert doch am Samstag (15.30) in der Linzerie am Taubenmarkt das Adventsingen der Cracks mit den Fans nach jahrelanger Pause ein Comeback. „Steht Singen eigentlich in meinem Vertrag?“, grinste beim Proben Top-Center Michael Haga. „Ich hab’ das schon oft gemacht - und war immer der Schlechteste“, schmunzelte auch Coach Philipp Lukas, während Assistant Coach Jürgen Penker ziemlich trocken ergänzte: „Schickt den Jungs bitte die Lieder, damit sie daheim noch üben können!"