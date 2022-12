Mitten in der Krise: Neues Luxus-Studio in Graz

„Preisssteigerungen betreffen auch uns“

60 Euro monatlich kostet die Basis-Mitgliedschaft in Graz. Wie kann das in Zeiten der Teuerung funktionieren? „Natürlich betreffen auch uns die Preissteigerungen“, sagt Marcus Adam, „aber es ist dem Geschäftsmodell nicht abträglich. Unser Preis ist im Verhältnis dafür, was man bekommt, nicht schlecht.“