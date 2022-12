Die kleine Botin zählt die Tage bis Weihnachten

15 Tage bis Weihnachten kann man nämlich nicht nur als „Countdown“ betrachten, was meist Druck erzeugt. Entgegen dem kann man sich bereits heute ausmalen, wie schön es dann am 24. sein wird und was alles davor stattfinden soll, zeitgerecht einplanen. Dazu gehört auch, nicht wirklich „wichtige“ Dinge gut sein zu lassen. Die Wohnung muss nicht überbordend dekoriert sein und einige wenige Sorten Kekse reichen völlig. Und alles, was jetzt nicht „dringend“ ist und bis nach den Feiertagen warten kann, wird auch dorthin verlegt.