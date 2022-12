Deutsch-Rapper Sido wird zu Ostern Ischgl rocken

Beim „Top of the Mountain Easter Concert“ am 9. April haben Alle Deutschrap-Fans dürfen sich freuen und haben einen Grund zum Feiern. Denn am 9. April wird Sido beim „Top of the Mountain Easter Concert“ ab 13 Uhr auf der Ischgl Stage stehen. Im Gepäck: Seine bekannten Hits wie „Astronaut“, „Bilder im Kopf“ oder „Tausend Tattoos“.