„Riese“ soll der neue Sturm-Tormann werden

Schicker in Madrid

Denn: Sturm hat die Angel offenbar nach Carlos Coronel ausgeworfen. Der 25-Jährige mit dem Gardemaß von 1,92 m stammt aus der Red-Bull-Akademie in Brasilien, ehe ihn Salzburg 2015 nach Liefering holte. In der Talenteschmiede der Mozartstädter brachte es der Brasilo-Keeper auf 67 Einsätze, für die Einser-Mannschaft der Bullen bestritt Coronel elf Partien. Seit dem Februar des Vorjahres hütet er den Kasten von RB New York, kam dabei auf 72 Einsätze. Coronel wird von der „You-First-Agentur“ in Madrid betreut.