Zeitungszusteller wurde bei Tour zum Helden

Zeitungszusteller eilte zur Hilfe

Als Matthias Mörth vor zwei Jahren auf seinem Arbeitsweg plötzlich mitten in der Nacht ein Unfallwrack in Hollenegg entdeckte, war für ihn sofort klar: „Hier muss ich etwas tun.“ Der Zeitungszusteller eilte zu dem Auto, das zuvor von der Straße abgekommen war. „Neben dem Wagen lag ein junger Bursche, der bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein dürfte. Er war noch ansprechbar, also habe ich Erste Hilfe geleistet und den Notruf abgesetzt“, schildert Mörth. Bescheiden erzählt er von seinem mutigen Einsatz. Zu helfen sei für ihn selbstverständlich gewesen. „Wenn ich um diese Uhrzeit unterwegs bin, höre und sehe ich nicht viel. Das beschädigte Fahrzeug ist mir daher gleich ins Auge gestochen.“