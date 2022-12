Schmid muss gehen ++ Ronaldo bald Saudi-Kicker?

Knalleffekt in der österreichischen Bundesliga: Manfred Schmid ist, knapp vor dem Ende einer durchwachsenen ersten Saisonhälfte, nicht länger Cheftrainer der Wiener Austria! Außerdem solle Cristiano Ronaldo nun doch vor seiner millionenschweren Unterschrift bei dem saudischen Klub Al Nassr stehen, während der Vereinslose mit Portugal heute Abend den Aufstieg ins WM-Viertelfinale gegen die Schweiz sichern möchte. Und in der Formel 1 brodelt die Gerüchteküche rund um eine mögliche Nachfolge von Ex-Ferrari-Boss Mattia Binotto: Was der Red-Bull-Racing-Chef Christian Horner damit zu tun haben könnte, das sehen Sie in der heutigen Ausgabe der „Krone“-Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba.