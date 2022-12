„Handy kaputt“: Ehepaar tappte in Betrugs-Falle

Gegen 12.50 Uhr kontaktierten bislang unbekannte Täter das Ehepaar. Die 62-jährige Gattin bekam ein SMS auf ihr Handy. In der Nachricht gab ihr vermeintliches Kind an, das Handy sei kaputt und deshalb würde es sich unter der unbekannten Nummer melden. Weiter gab das vermeintliche Kind an, in einer Notsituation zu stecken, und Geld zu benötigen. Daraufhin überwiesen die 62-Jährige und ihr 65-jähriger Gatte insgesamt mehrere tausend Euro auf ein unbekanntes Konto.