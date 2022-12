Die Hoffnung auf Schnee in Graz lebt

Das Dauergrau der vergangenen Tage geht in der Steiermark in die Verlängerung. Aber es wechselt sich regional ab. Während gestern der Norden von der Sonne bevorzugt war, präsentiert sich heute, Mittwoch, das Oberland wieder Grau in Grau. „Richtung Süden geht das Spiel Nebel mit kleinen Auflockerungen weiter“, schildert Christian Pehsl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).