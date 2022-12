Neuper: „Intuition folgen, Verstand ausblenden“

1979 und 1980 hat Hubert Neuper die Vierschanzen-Tournee zweimal in Folge für dich entscheiden können, hinzu kommt ein Gesamtweltcupsieg und eine Silbermedaille 1980 bei den Winterspielen in Lake Placid. Nach seiner aktiven Karriere bleibt der gebürtige Steirer umtriebig. Er fungiert als Pilot, Sportmanager und verfasst Bücher. Eines seiner beiden Werke ist in diesem Jahr erschienen und heißt „Ich darf alles“. Auf 173 Seiten kann man sich herauspicken, die für das reale Leben bestimmt sind. „Intuition folgen, Verstand ausblenden“, lautet in erster Linie die Marschroute, um der eigenen Freiheit ein Stückchen näherzukommen.