Statt dem Krampus kam die Cobra: Dieb gefasst

500.000 Euro Schaden soll ein Profi-Einbrecher mit Komplizen mit Raddiebstählen in der Schweiz und in Liechtenstein verursacht haben. Am Dienstag klopfte statt dem Krampus dann die Cobra in Linz bei dem Langfinger an. Den Advent darf er jetzt besonders besinnlich hinter Gittern feiern.