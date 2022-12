Fernfahrer tauscht im Winter Lkw gegen Skibus

Begeisterung für Lkw in Wiege gelegt

„Im Sommer zieht es mich selbst zwar immer mit dem Lkw in die Ferne“, erzählt „Mike“. „Aber jeden Herbst freue ich mich immer wieder darauf, im Winter Teil des ÖBB-Postbus-Teams am Arlberg zu sein.“ Die Begeisterung für Lkw und Busse liegt Habicher quasi im Blut: Schon sein Vater war als Fernfahrer tätig, er selbst begann 2006 zunächst als Lkw-Lenker im Nahverkehr, ehe er 2007 auf internationale Touren umstieg. 2014 begann er, Gäste zu chauffieren, zunächst als Lenker im Schienenersatzverkehr.