US-Drama „She Said“ soll „mutige Frauen ehren!“

Fünf Jahre nach aufkommen der #MeToo-Bewegung wird nun mit dem neuen US-Drama „She Said“ die Geschichte der beiden Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey erzählt, die mit ihrer Enthüllungsgeschichte über Harvey Weinstein in der „The New York Times“ den Machtmissbrauch an Frauen in der US-amerikanischen Filmbranche aufgedeckt haben.