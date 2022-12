Über Deutschland: „Kein Zufall, sondern ein Trend“

In der dieswöchigen Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ wird die vergangene Sportwoche aufgearbeitet. Moderator Martin Grasl und „Krone“-Sportexperte Alex Hofstetter sprechen über die Skirennen in Übersee, Biathletin Lisa Hauser, Österreichs Rodler (die am Wochenende alles gewonnen haben), die Talfahrt der San Antonio Spurs sowie das aktuelle WM-Geschehen. Das Ausscheiden der Deutschen in Katar ist auch in der Woche danach ein Thema. „Das ist kein Zufall, sondern ein Trend“, ist sich Alex Hofstetter bei der Entwicklung des Teams sicher..