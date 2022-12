Forderung nach Recht auf Energie-Grundversorgung

„Wir müssen jetzt handeln“

„Die Situation mit Krieg in Europa, hoher Inflation und steigenden Zinsen sowie möglichen Versorgungsengpässen bei Gas und Strom ist nur mit Solidarität zu meistern. Wir müssen jetzt handeln, wenn wir nicht mit unzähligen Delogierungen oder Stromabschaltungen rechnen möchten, weil Familien die enorme finanzielle Mehrbelastung nicht mehr tragen können“, sagt Anzengruber, der für den Bereich Soziales in der Stadt zuständig ist. Man müsse dringend verhindern, dass hart arbeitende Menschen aufgrund der derzeitigen Situation unverschuldet in die Armut abrutschen.